Трехдневный траур по погибшим в лесных пожарах объявлен в Алжире Фото: REUTERS

Власти Алжира объявили трехдневный траур по погибшим в масштабных лесных пожарах гражданам страны. По последним данным, жертвами возгораний на территории государства стали 65 человек.

- Жертвами лесных пожаров стали 65 человек: 28 из них алжирские военнослужащие, 37 человек из гражданского населения. Большинство жертв – в провинции Тизи-Узу. Президент объявил в стране трёхдневный траур по погибшим в лесных пожарах, - сообщает государственное телевидение страны в среду, 11 августа.

Жертвами лесных пожаров стали 65 человек Фото: REUTERS

Как писал сайт Kp.ru, ранее власти Алжира сообщили о смерти 25 алжирских солдат и 17 гражданских лиц из-за природных пожаров на территории страны, многие солдаты получили ожоги при тушении огня. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Глава МВД и премьер-министр Алжира считают, что пожары являются результатом противоправной деятельности человека. Возгорания были зафиксированы в 14 районах Алжира.