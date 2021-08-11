В Эстонии вновь объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса Фото: REUTERS

В Эстонии вновь объявили чрезвычайную ситуацию из-за роста заражений коронавирусом. Эпидемиологическая обстановка в стране снова начала ухудшаться, пишет портал ERR.ee.

- На данный момент оказание планового лечения еще не нарушено, но, к сожалению, мы снова оказались в ситуации, когда в больницах необходимо открывать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом, - сообщил генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

Он также отметил, что в основном в больницы попадают пациенты, которые не сделали прививку от коронавируса. Сейчас медучреждения и скорая помощь готовятся к росту числа зараженных. Власти рассчитывают, что с 20 августа больницы смогут принимать больше пациентов.

В прошлом году в Эстонии уже вводили чрезвычайную ситуацию. Тогда в больницах находились 63 пациента с коронавирусом, так же как и сейчас. ЧС отменили только 1 июля 2021 года.