В 660 пробах питьевой воды в Удмуртии выявили нарушения

660 проб питьевой воды в Удмуртии не соответствуют санитарным нормам Фото: Елена ХЛИМАНОВА

За последние полгода Роспотребнадзором Удмуртии было исследовано 6 718 проб питьевой воды, из них 5 308 проб - из централизованных систем водоснабжения.. Как сообщает Udm-info со ссылкой на пресс-службу ведомства, в 660 пробах выявлены многочисленные нарушения санитарных норм.

Несоответствия по санитарно-химическим показателям составляют 9,2% от общего числа проб (620), по микробиологическим показателям – 0,6% (40 проб).

Также среди 205 проб горячей воды почти 3% не соответствовали санитарно-химическим показателям. Температура ниже нормы в 60°С была зафиксирована в 6 пробах из 20.

Низкокачественная вода зафиксирована в централизованных системах водоснабжения Юкаменского, Каракулинского, Кезкского, Камбарского, Балезинского, Киясовского и Завьяловского районов.

«Вода из распределительной сети не соответствовала требованиям по цветности, мутности, запаху, жесткости, содержанию общего железа, нитратам, бору, фторидам, микробиологическим показателям», - прокомментировал нарушения Роспотребнадзор.

Сообщается о 31 административном протоколе, сумма штрафов составила 300 тысяч рублей.