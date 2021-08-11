На Ставрополье нашли виновника массовой гибели пчел

Виновника массовой гибели пчел нашли в Ставропольском крае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ставропольском крае выяснили причину массовой гибели пчел. Происшествие случилось в Предгорном районе на минувшей неделе. Земля вокруг ульев оказалась просто усыпана мертвыми насекомыми. Ущерб от несчастного случая только подсчитывается.

Как сообщает портал NewsTracker со ссылкой на районную администрацию, пчелы погибли по вине хозяина местного сельскохозяйственного предприятия, который без предупреждения провел обработку полей химикатами. По правилам, он обязан был оповестить пчеловодов за три дня до начала работ. Тем более, что в инструкции к препарату конкретно было указано побочное действие - гибель пчел.

- Сейчас выясняется этот факт - если предупреждения не было, то руководителя сельхозпредприятия привлекут к ответственности. За данное нарушение предусмотрены серьезные штрафы, - уточнили в администрации Предгорного района.