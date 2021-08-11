Звезда оперы Любовь Казарновская поддержала бурятских буддистов

Оперная певица Любовь Казарновская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперная звезда приехала в Бурятию, чтобы посетить Тамчинский дацан. Он считается старейшим буддийским храмом в регионе. Певица предложила развить вокруг него инфраструктуру – построить гостиницы и жилье для туристов и паломников. О своих намерениях по развитию объекта Любовь Казарновская сообщила в ходе пресс-конференции.

- Это означает большое внимание к дацану. Это означает приток средств. Это означает духовное единение, — подчеркнула певица.

Высокую гостью принимали чиновники из администрации Селенгинского района, где находится дацан. Они устроили для оперной певицы экскурсию. Любовь Казарновская посетила Новоселенгинский музей декабристов, а также приняла участие в записи музыкального клипа с участием ансамбля морин-хууристов, сообщает Транссибинфо.

В Бурятии Любовь Казарновская – желанная гостья. Она приезжает в республику уже не первый раз. В 2018 году она выступила в Бурятской филармонии. А в 2014 году посетила Байкал и Иволгинский дацан.