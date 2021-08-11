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Политика11 августа 2021 16:35

Глава МИД Японии заявил, что визит Мишустина на Курилы неприемлем

Свою позицию дипломат высказал в разговоре с министром иностранных дел РФ Лавровым
Абдулла ШАКИРОВ
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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Токио считает поездку председателя правительства России Михаила Мишустина на Курильские острова в июле 2021 неприемлемой, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Свою позицию дипломат высказал в ходе телефонного разговора с главой российского МИД Сергеем Лавровым, пишет агентство Kyodo.

Между тем на сайте МИД Японии сообщается, что Лавров и Мотэги обсудили переговоры о заключении мирного договора, вопросы о совместных экономических проектах на Курилах, а также проблемы безопасности.

Как писал сайт kp.ru, в июле 2021 Мишустин посетил Итуруп – самый большой остров на Южных Курилах.

Ранее президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ обратить особое внимание на вопросы экономической деятельности на Курильских островах, в том числе совместно с Японией.