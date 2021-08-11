Путин поручил главе МЧС вылететь в Якутию для помощи в тушении пожаров

Путин поручил главе МЧС вылететь в Якутию. Фото: Максим Зверев/Сампо ТВ 360/ТАСС

Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву отправиться в Якутию. Он будет руководить группировкой МЧС, которая в настоящее время борется с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Накануне президент дал указание увеличить группировку для тушения пожаров, а также подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавшим от ЧС.

Напомним, природные пожары полыхают в Якутии с начала лета. В их тушении заняты более 4,5 тысяч человек и 768 единиц техники. На сегодняшний день в Якутии зафиксировано 172 природных пожара, за последние сутки удалось ликвидировать 20 очагов.

Глава Минприроды Александр Козлов ранее заявил, что ситуация с лесными пожарами в России остается очень напряженной, нынешние показатели уже превысили прошлогодние. Причем количество самих пожаров уменьшилось, а площадь, пройденная огнем увеличилась в 1,2 раза.