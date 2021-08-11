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Политика11 августа 2021 17:01

МИД Азербайджана заявил, что назвавший русских свиньями дипломат был уволен пять лет назад

Ведомство считает неправильным комментировать взгляды своего бывшего сотрудника
Абдулла ШАКИРОВ
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МИД Азербайджана заявил, что назвавший русских свиньями дипломат был уволен пять лет назад Фото: кадр из видео

МИД Азербайджана заявил, что назвавший русских свиньями дипломат был уволен пять лет назад Фото: кадр из видео

Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на инцидент с дипломатом Исфандияром Вахабзаде, выступившего с оскорблениями в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского и назвавшего русских «свиньями».

«Вахабзаде был освобожден от должности в 2016 году из-за недостатков в работе. В данном случае было бы неправильно с нашей стороны комментировать его взгляды, поскольку он не представляет ни МИД, ни какой-либо другой государственный орган», – говорится на сайте ведомства.

Как писал сайт kp.ru, ранее Вахабзаде позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Жириновского и России. Бывший дипломат и государственный деятель заявил, что «работал для русских в Иране и знает, чем занимаются русские свиньи». Лидера ЛДПР он назвал жирная свиньей и старым ослом».

Известно, что Вахабазаде работал переводчиком сначала в Иране, а потом в Афганистане.