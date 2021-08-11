Samsung представил новые смартфоны Galaxy Z с "невидимой" камерой Фото: Samsung.com

Samsung представил в среду, 11 августа, новые сгибающиеся смартфоны Galaxy Z повышенной прочности. Презентация гаджетов транслировалась в YouTube-канале компании.

Смартфон Galaxy Z Fold 3 имеет два экрана с настройкой частоты обновления до 120 Гц. Новинка получила «невидимую» камеру, которую спрятали под экраном, точнее, под участком пикселей, отключающихся при включении фронтальной камеры. Гаджет поддерживает стилус S Pen, а «складная» версия – S Pen Fold Edition, который не портит экран при использовании электронного пера.

Для смартфона Galaxy Z Flip 3 предусмотрена возможность кастомизации на официальном сайте Samsung. Шарнир гаджета позволяет установить его на столе подобно ноутбуку, а внешний экран можно использовать как видоискатель для селфи.

Оба телефона имеют 12 Гб оперативной памяти и 128, 256 или 512 Гб постоянной памятив зависимости от комплектации. Благодаря измененному шарниру смартфоны выдерживают большее количество раскладываний, а также надежно защищены от влаги.

Цена Galaxy Z Flip 3 составит 89 990 рублей, при его покупке клиентам подарят сертификат на бесплатную защиту экрана. Galaxy Z Fold 3 будет стоить от 169 990 рублей, во время предзаказа новинки пользователи получат чехол с креплением под стилус, перо и сертификат на защиту экрана.

Как писал сайт kp.ru, конкурент Samsung - Apple - добавит в свои смартфоны функцию съемки видео в портретном режиме.