Россиянка погибла в ДТП на юге Турции

Россиянка погибла в результате ДТП на юге Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянка погибла в ДТП в городе Аланья на юге Турции. Сейчас местная полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

- Генконсульство находится на связи с родственниками погибшей. Им оказывается необходимая консульская помощь, - сообщили ТАСС в генконсульстве России в Анталье.

Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что накануне вечером мотоциклист сбил 81-летнюю россиянку, когда ты пыталась перейти дорогу. Водитель уже задержан, проводится проверка по факту аварии.

Неделю назад, 2 августа, в Турции произошла еще одна серьезная авария. Автобус с российскими туристами ехал в аэропорт Антальи. Они должны были вылететь в Самару. Однако по дороге автобус врезался в ограждение на одной из боковых развязок, перевернулся и вылетел на встречную полосу. На момент ДТП в салоне находилось 22 пассажира, в том числе и 9 детей. В результате погибло три человека.