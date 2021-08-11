Протасевич оценил свою роль во время протестов в Белоруссии Фото: REUTERS

Роман Протасевич, сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, объяснил свою роль в протестах, которые произошли год назад в стране.

Он не скрывает, что имеет косвенное отношения к акциям протеста в Белоруссии из-за работы. В частности, он указывал маршруты передвижения людей во время воскресных акций протеста.

Но свое участие в координации мероприятий 9-10-11 августа он отрицает, так как в стране физически не было интернета.

Протасевич подчеркнул, что в NEXTA, как и другие Telegram-каналы, активно освещала события тех дней и оперативно сообщала про «точки противостояния».

- В то же время можно сказать, что у всех в это время были тысячи журналистов на улице. Это сложно назвать координацией. Это было самое быстрое публикование информации, в том числе в точках напряжения, - отметил Роман Протасевич в интервью RT.

Что касается его участия в попытке госпереворота в Белоруссии, то он частично признает данный факт. У него есть объяснение своим поступкам «во многих моментах был, наверное, даже чересчур идейным и чересчур верил в какие-то идеалы». Но сейчас на многие моменты смотрит под другим углом.

- Я искренне верил в то, что я делал. И я делал это совсем не ради того, к чему позже, и в том числе сейчас, приходит оппозиция, - отметил собеседник издания.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он находился в самолете авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в столице Белоруссии.

Протасевича и россиянку Софью Сапегу задержали, а после отправили под домашний арест.