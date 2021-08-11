Шойгу обсудил с главой Пентагона вопросы стратегической безопасности Фото: Министерство обороны России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином.

Руководители оборонных ведомств обсудили итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности и вопросы глобальной и региональной безопасности, рассказали журналистам в российском Минобороны. В свою очередь в Пентагоне сообщили, что Шойгу и Остин говорили об обеспечении открытости двухсторонних отношений и снижения рисков после возобновления диалога по стратегической стабильности.

Как писал сайт kp.ru, ранее Россия передала США свои предложения по стратегической стабильности, а в конце июля 2021 в Женеве состоялись переговоры Москвы и Вашингтона. В госдепартаменте заявили, что они были «профессиональными и предметными», в российском МИД тоже в целом довольны тем, как прошел раунд.

Напомним, на саммите в Женеве президенты России и США приняли совместное заявление о стратегической стабильности. В частности, в нем говорится, что стороны подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей.