ФСБ рассекретила документы о деятельности карательного отряда СС в Югославии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральная служба безопасности раскрыла информацию о добровольческом полке особого назначения СС «Варяг». Карательный отряд был сформирован в годы Великой Отечественной войны из числа белых эмигрантов и военнопленных Красной армии.

Документы основаны на материалах дела бывшего военнослужащего украинской роты «Варяга» Григория Бурбело. Он участвовал в карательных операциях в Югославии в 1944-45 годах, где отряд боролся с партизанским движением, сообщается на сайте ФСБ.

«Ядром батальона стали антисоветски настроенные русские эмигранты, проживавшие на территории Югославии. В их числе: выпускники кадетских корпусов, военно-училищных курсов Русского общевоинского союза (РОВС), гражданская молодежь из состава русской диаспоры в Югославии и другие», – говорится в докладе ведомства.

Командиром батальона СС «Варяг» был бывший офицер Русской императорской армии М. Семенов, которому фашистская Германии присвоила чин гауптштурмфюрера СС, что в Вермахте приравнивалось к воинскому званию «капитан». Сообщается, что под руководством Семенова члены карательного батальона грабили население сел, поддерживающее связи с партизанами. Из воспоминаний Бурбело следует, что некоторые села подверглись полному опустошению.

Как писал сайт kp.ru, ранее ФСБ раскрыла имена и судьбу пособников фашизма на Ставрополье.