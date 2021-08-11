США ведут консультации с ОПЕК+ по увеличению добычи нефти Фото: REUTERS

Соединенные Штаты ведут консультации со странами-членами ОПЕК+об увеличении добычи нефти, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Хотя ОПЕК+ недавно согласилась на увеличение добычи, оно не компенсирует полностью потери от предыдущих сокращений добычи, которые ОПЕК+ ввела до 2022 года. В критический момент глобального восстановления этого просто недостаточно…Мы взаимодействуем с соответствующими членами ОПЕК+ по вопросам конкуренции на рынках при установлении цен», – говорится в заявлении Салливана на сайте Белого дома.

Как отметил советник Джо Байдена, высокие цены на бензин, если их не контролировать, могут помешать восстановлению мирового энергетического рынка. Салливан подчеркнул, что Вашингтон будет продолжать диалог по вопросам «которые влияют на национальную экономику и безопасность» США.

Как писал сайт kp.ru, в июле 2021 страны ОПЕК+ продлили соглашение об ограничении нефтедобычи до конца 2022 года.