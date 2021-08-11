Аналитик усомнился в необходимости связывать кредитные истории россиян со СНИЛС и ИНН Фото: Алексей ФОКИН

Алексей Лашко, руководитель ГК «Содействие» оценил предложение привязать кредитные истории россиян к СНИЛС и ИНН. По мнению банков это позволит исключить случаи, когда возникают проблемы с проверкой кредитной истории заемщика.

Аналитик полагает, что нововведение не несет никакой действительно полезной функции, так как существует несколько показателей, по которым может делаться запрос в бюро кредитных историй.

Согласно положению регулятора № 758-П от 11 мая 2021 года, кредитная история россиян проверяется по действующему паспорту и двум предыдущим выданным. Если же оказывается, что паспортные данные не соответствуют указанным в кредитной истории или у финансовой организации нет сведений о прошлых выданных паспортах, сведения не отображаются. В итоге банк не может рассчитать предельную долговую нагрузку на человека.

- Но при этом у человека есть дата рождения, которая не меняется со временем. Если такие граждане попадут на «ручное» управление, то службы безопасности проверят их в ручном режиме, получат ответ не за 30 секунд, а за условные 15 минут, - отметил Лашко в беседе с «Известиями».

По его мнению, в бюро кредитных историй не более 2-3% заемщиков, у которых имеется новый паспорт или не отражены сведения о СНИЛС и ИНН.

Весной 2021 года долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума. Объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов россиян составляет 10,9% доходов, сообщает ФАН.