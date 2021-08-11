В Пентагоне заявили об эффективности российских противоспутниковых систем Фото: Shutterstock

Россия имеет эффективные средства для борьбы с американскими спутниками на орбите Земли, заявил на видеосеминаре Ассоциации ВВС США заместитель командующего Космическими силами Соединенных Штатов генерал-лейтенант Ченс Солтцман.

«Нам нужно не спускать глаз с России, поскольку у нее есть очень эффективный противокосмический комплекс», – сказал представитель Пентагона.

По словам Солтцмана, главными соперниками США в космосе являются Россия и Китай, которые развивали противоспутниковые системы «последние 20 лет». При этом генерал-лейтенант отметил, что от КНР исходит «растущая угроза». Как считает Солтцман, Москва и Пекин в случае противостояния с Вашингтоном направят свои силы на уничтожение американских спутников связи.

Как писал сайт kp.ru, ранее Национальная разведка США опубликовала доклад об основных угрозах в 2021 году. В нем сказано, что Россия остается главным соперником США в космической сфере, в области оружия массового уничтожения и кибербезопасности.