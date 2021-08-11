Автоэксперт поддержал внедрение «карт спасения» в автомобили россиян Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Управляющий партнер аналитической компании Marketing Logic Дмитрий Галкин поддержал внедрение «карт спасения» в автомобили, которые передвигаются по российским дорогам. Сейчас в стране разрабатывается национальный стандарт, который позволит реализовать данную идею.

«Карты спасения» позволят оперативнее справляться с нештатными ситуациями и получать помощь от экстренных служб. Каких-либо препятствий для созданий карты эксперт не увидел.

Карта станет своего рода инструкцией для сотрудников экстренных служб на случай аварии. Чип оперативно передаст сведения о транспортном средстве, повреждениях и даст необходимые рекомендации.

- Если в карте будет заключен не только алгоритм действий, но и разные функциональные программы, это в еще большей степени поможет реагировать на экстренные ситуации, — сказал эксперт «Известиям».

Дмитрий Галкин отметил, что объединение технологий, экспертиз и данных всегда дает ощутимый эффект. Так что карта станет полезна всем участникам дорожного движения.

А если в нее добавить сведения о необходимых объектах инфраструктуры – ближайшей больнице, ее профиле и заполненности то можно существенно повысить безопасность дорожного движения, сообщает ФАН.