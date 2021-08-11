Минздрав: Кислородная система в больнице Владикавказа не предполагала резервной линии

9 августа в республиканской больнице Северной Осетии произошла авария на кислородной подстанции. Фото: сайт РКБСМП

Кислородная система в Республиканской больнице скорой помощи Владикавказа, где 9 августа из-за прорыва трубы с кислородом умерли девять пациентов, не предполагала резервной линии. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь министерства здравоохранения Северной Осетии Стэлла Джихаева.

Она рассказала, что сейчас в больнице «проводятся все необходимые работы по оптимизации системы кислородоснабжения во всех отделениях», часть из них уже завершена. Однако учитывая общее состояние всей системы кислородоснабжения и интенсивную загрузку, «это сделать достаточно непросто».