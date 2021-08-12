В больнице Владикавказа установят новую систему подачи кислорода

9 августа в республиканской больнице Северной Осетии произошла авария на кислородной подстанции. Фото: сайт РКБСМП

В Республиканской больнице скорой помощи Владикавказа, где 9 августа из-за прорыва трубы с кислородом умерли девять пациентов, установят новую систему подачи кислорода, сообщает пресс-служба главы Северной Осетии и правительства региона.

Отмечается, что прибывшие в республику утром 11 августа специалисты компании «СоТиС» завершили проверку кислородной системы в больнице и пришли к выводу, что нужно строить новую. Они намерены уже в четверг приступить к проектированию и монтажу нового оборудования с соблюдением всех необходимых технических требований.

«Имеющуюся систему подачи кислорода в больнице восстановили, она работает в штатном режиме, давление кислорода сейчас в норме, но в целом эксперты сделали вывод, что рассматривать эту систему как основной источник подачи кислорода нельзя – она неработоспособна», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 августа в республиканской больнице Северной Осетии произошла авария на кислородной подстанции: прорвало трубу, по которой подавался основной поток кислорода для пациентов. В тот момент в реанимационном отделении находилось около 75 тяжело больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В результате в тот же день скончались девять человек – восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Позже стало известно о смерти еще двух пациентов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», проводит проверку и прокуратура. Задержан главный врач больницы.