Суд Москвы проведет предварительное заседание по иску Генпрокуратуры к Абызову и Альфа-банку 12 августа 2021

Бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова обвиняют в ряде коррупционных преступлений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 12 августа, Гагаринский суд Москвы проведет предварительное заседание по иску Генпрокуратуры к бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову и Альфа-банку об обращении более 126 миллионов рублей в пользу государства.

Заседание пройдет в закрытом для прессы и публики режиме. Судье предстоит принять решение либо о рассмотрении иска по существу, либо о возвращении его в прокуратуру, если в исковом заявлении будут обнаружены недочеты, которые мешают его рассмотрению, передает ТАСС. Один из адвокатов Абызова Юлий Тай сообщил, что его подзащитный с исковыми требованиями не согласен. От более подробных комментариев юрист отказался.

Напомним, как писал сайт kp.ru, экс-министр был арестован в марте 2019 года, он обвиняется по нескольким статьям: создание преступного сообщества, отмывание денег в особо крупном размере, незаконное предпринимательство, а также мошенничество в особо крупном размере.

Изначально экс-министра и его помощников обвинили в создании преступной группировки, а также выводе нескольких миллиардов рублей за рубеж. Позже Следственный комитет возбудил в отношении Абызова еще одно уголовное дело по получению 32 миллиардов рублей незаконной предпринимательской деятельностью, потом было возбуждено третье уголовное дело по статье об отмывании преступных доходов. Кроме того, в ходе расследование СК обнаружил его новые банковские счета, суд наложил на них арест.

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