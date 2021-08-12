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Происшествия12 августа 2021 2:56

Крушение вертолета на Камчатке: по предварительным данным, погибли восемь человек

Ранее сообщалось, что восемь человек были найдены живыми, двое из них получили тяжелые травмы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Среди основных версий жесткой посадки рассматриваются как отказ двигателей, так и ошибка пилотирования

Среди основных версий жесткой посадки рассматриваются как отказ двигателей, так и ошибка пилотирования

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жертвами жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке, по предварительным данным, стали восемь человек. Об этом сообщил журналистам источник в экстренных службах региона, знакомый с ходом спасательной операции.

«По предварительным данным, при жесткой посадке вертолета погибли восемь человек, остальные восемь были спасены. Вертолет утонул», - приводит ТАСС слова своего собеседника.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Число погибших и выживших уточняется.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на четверг, 12 августа, в районе Курильского озера на территории Кроноцкого заповедника совершил жесткую посадку туристический вертолет Ми=8, на борту которого в тот момент находилось 16 человек: трое членов экипажа и 13 пассажиров.

Ранее сообщалось, что восемь человек были найдены живыми, поиски остальных продолжаются.

Крушение вертолета Ми-8 на Камчатке 12 августа 2021 года: прямая онлайн-трансляция