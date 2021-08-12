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Происшествия12 августа 2021 4:55

На борту упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 находился журналист Николай Корженевский, он выжил

Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К утру появляется все больше подробностей о крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Оказывается, одним из тех, кого удалось спасти после крушения, стал журналист и экономист Николай Корженевский, ведущий новостей на телеканале «Россия-24», который ранее вел программу «Экономика. Курс дня».

«На борту Ми-8, совершившего жесткую посадку, находился журналист Николай Корженевский, он выжил и был спасен», - сообщил агентству ТАСС источник в экстренных службах региона.

К слову, имя телеведущего указано в списке пассажиров воздушного судна.

Напомним, как писал сайт kp.ru, этой ночью вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке, на его борту находилось 16 человек – 13 пассажиров и трое членов экипажа. Ранее сообщалось, что выжили восемь человек, судьба остальных пока неизвестна.

Восемь человек спасено после крушения вертолета на Камчатке 12 августа 2021 года
Видео: правительство Камчатского края