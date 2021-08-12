Пятерых спасенных после крушения Ми-8 доставили в Петропавловск-Камчатский

По данным правительства Камчатского края, спасено 8 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пятерых из восьми спасенных после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке воздушным транспортом доставили Петропавловск-Камчатский, где их встретили медики и несколько машин «Скорой помощи».

«Вертолеты приземлись в Петропавловске-Камчатском, далее пострадавших на каретах «Скорой помощи» повезут в краевую больницу», - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава агентству ТАСС.

Еще трое выживших в этой катастрофе остались в поселке Озерновский, который расположен недалеко от места крушения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на четверг, 12 августа, в районе Курильского озера на территории Кроноцкого заповедника совершил жесткую посадку туристический вертолет Ми-8, на борту которого в тот момент находилось 16 человек: трое членов экипажа и 13 пассажиров. Машина затонула и, по данным МЧС, лежит на глубине 100 метров.

Ранее сообщалось, что восемь человек были найдены живыми, поиски остальных продолжаются.

Для родственников туристов, которые находились на борту потерпевшего крушение МИ-8, ГУ МЧС России по Камчатскому краю организовало «горячую линию». Информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также получить психологическую помощь в случае необходимости можно по телефону 8 (4152)30-10-99. Он будет работать круглосуточно.