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Политика12 августа 2021 6:32

Посольство России в США посоветовало госдепу обратить внимание на ситуацию с правами человека в Штатах вместо критики Москвы

Ранее пресс-секретарь госдепартамента заявил, что Вашингтон обеспокоен ситуацией вокруг Алексея Навального и внимательно следит за развитием событий
Источник:kp.ru
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Посольство России в Вашингтоне ответило на заявление госдепартамента США

Посольство России в Вашингтоне ответило на заявление госдепартамента США

Фото: REUTERS

Посольство России в Вашингтоне ответило на заявление пресс-секретаря госдепартамента США Неда Прайса, который в очередной раз обвинил нашу страну в нарушении прав человека. Российские дипломаты посоветовали американскому внешнеполитическому ведомству вместо критики Москвы обратить внимание на то, как обстоят дела в этой сфере в самих Соединенных Штатах.

«Официальный представитель госдепартамента продолжает критиковать Россию за якобы имеющие место нарушения прав человека. Тем временем самое время США обратить внимание на ситуацию внутри своей собственной страны», - говорится в заявлении посольства, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter.