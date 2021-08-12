Посольство России в США посоветовало госдепу обратить внимание на ситуацию с правами человека в Штатах вместо критики Москвы

Посольство России в Вашингтоне ответило на заявление госдепартамента США Фото: REUTERS

Посольство России в Вашингтоне ответило на заявление пресс-секретаря госдепартамента США Неда Прайса, который в очередной раз обвинил нашу страну в нарушении прав человека. Российские дипломаты посоветовали американскому внешнеполитическому ведомству вместо критики Москвы обратить внимание на то, как обстоят дела в этой сфере в самих Соединенных Штатах.

«Официальный представитель госдепартамента продолжает критиковать Россию за якобы имеющие место нарушения прав человека. Тем временем самое время США обратить внимание на ситуацию внутри своей собственной страны», - говорится в заявлении посольства, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter.