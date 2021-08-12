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В мире12 августа 2021 7:38

Депутат Рады раскритиковал власти Украины за «неадекватную» реакцию на предупреждения Путина

Ренат Кузьмин заявил, что в Киеве упорно игнорируют указания российского лидера на ошибочность политической линии Украины
Ксения АНУФРИЕВА
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Депутат Рады раскритиковал власти Украины за «неадекватную» реакцию на предупреждения Путина

Депутат Рады раскритиковал власти Украины за «неадекватную» реакцию на предупреждения Путина

Фото: REUTERS

Депутат украинской Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал власти своей страны за «неадекватную реакцию» на предупреждения со стороны российского президента Владимира Путина. Об этом политик написал в четверг, 12 августа, на своей странице в социальной сети Facebook.

Он заявил, что украинские власти упорно игнорируют указания российского лидера на ошибочность политической линии Киева.

- Первый месседж Владимира Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж — Крым, и снова не дошло. Дальше был Донбасс, Турецкий поток, «Северный поток – 2». Все аналогично. В список можно включить и повышение цен на газ, иск к Украине в ЕСПЧ, заявление в ООН, статью российского президента о единстве русских и украинцев, его реакцию на преследование Медведчука. А наши в ответ: кому не нравится — валите жить в Россию. Они действительно не понимают, чем все это может закончиться?, - написал Ренат Кузьмин.

Украинский депутат напомнил, что Украина при выходе из Советского Союза «незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением, на что Путин также обратил внимание».