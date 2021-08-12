Шойгу дал старт реконструкции Байкало-Амурской магистрали Фото: Министерство обороны РФ

Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу дал старт реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Министр в четверг, 12 августа, подчеркнул, что реконструкция БАМ к концу 2024 года после введения дороги в эксплуатацию увеличит транспортные возможности Восточной Сибири, а также пропускную способность магистрали и объемы транзитных перевозок.

- Мы сегодня заложили камень, который символизирует начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Участок протяженностью 340 километров от Улака до Февральска, значение которого для экономики России огромно, - отметил глава военного ведомства в ходе церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции.

Сергей Шойгу сообщил, что в настоящее время для проживания и обеспечения труда военных железнодорожников на протяжении всего участка магистрали оперативно возведены современные городки, а к строительству уже привлекли автомобильную, инженерную и специальную технику. Министр выразил уверенность, что железнодорожные войска достойно справятся с поставленными задачами.

Напомним, Байкало-Амурская магистраль в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке является вторым магистральным железнодорожным выходом России к Тихому океану. Общая протяженность дороги сейчас составляет примерно 4,3 тысячи километров.