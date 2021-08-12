Финансовые аналитики пересчитали «денежную подушку» Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на начали июля текущего года у российской столицы было накоплено около 900 миллиардов рублей денежных резервов. До конца года Москва может потратить около половины данных средств для поддержки повышенного уровня бюджетных расходов после использования рыночных заимствований. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили аналитики международного рейтинговое агентства Standard & Poors.

По информации экспертов, резервы Москвы состоят из собственных средств (около 440 миллиардов) и средств городских бюджетных учреждений (примерно 500 миллиардов рублей).

-Ожидается, что столица России полностью исчерпает свои собственные резервы в текущем году. В то же время наличность бюджетных учреждений останется как буфер ликвидности. По этой причине ситуация с ликвидностью останется комфортной по крайней мере в ближайшие двенадцать месяцев. Для покрытия потенциального дефицита город всегда сможет обратиться к денежной подушке своих учреждений, - говорится в материале.

Вместе с тем аналитики подтвердили долгосрочный кредитный уровень Москвы на уровне BBB- со стабильным прогнозом.

Как писал сайт kp.ru, накануне рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB» со стабильным прогнозом.