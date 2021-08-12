Мишустин распорядился выделить еще 46 миллиардов рублей на доплаты медикам за борьбу с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 46,3 миллиарда рублей на дальнейшие специальные выплаты медицинским работникам, которые помогают зараженным коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 12 августа, говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.

Сообщается, что данные денежные средства поступят из резервного фонда правительства России, таким образом будет обеспечена их выплата до ноября текущего 2021 года. Решение об осуществлении дальнейших выплат кабинет министров принял во время заседания в минувшую пятницу.

Напомним, доплаты медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с зараженными коронавирусом пациентами, были введены в России в апреле прошлого года. В октябре 2020-ого они были заменены специальными ежемесячными социальными выплатами, которые установлены до 31 декабря текущего года. Размер доплаты медикам зависит от фактически отработанных нормативных смен.