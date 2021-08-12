МВД России изъяло из незаконного оборота более 250 килограммов лекарств Фото: Мария ЛЕНЦ

Российские полицейские обнаружили и ликвидировали крупный канал незаконной реализации лекарств, которые содержат сильнодействующие вещества. В ходе операции были изъяты более 250 килограммов препаратов. Об этом в четверг, 12 августа, говорится на официальном сайте МВД России.

- Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД и Главного управления МВД по Волгоградской области пресекли крупный канал сбыта сильнодействующих веществ. Всего фигурантами уголовных дел стали 14 человек. В марте при досмотре автомобиля такси на посту ДПС в Среднеахтубинском районе инспекторы нашли капсулы с лекарствами, которые содержали свыше килограмма сильнодействующего вещества прегабалин, - говорится в сообщении.

Оперативники задержали владельца незаконного груза и выяснили, что он купил лекарства в аптеке в подмосковном городе Одинцово, а для сбыта товара в Астрахань воспользовался такси. В дальнейшем в ходе обысков в аптеке в Одинцове из незаконного оборота была изъята оставшаяся часть данного лекарственного средства. Полиция задержала владельца аптеки, трех фармацевтов и охранника.

- Позже полиция установила личность мужчины, который поставлял нелегальные партии лекарств в аптеку: им казался житель одной из стран ближнего зарубежья. В ходе обысков изъяты более десяти тысяч флаконов и более 13 тысяч капсул, содержащих тропикамид и прегабалин, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В отношении всех фигурантов возбудили уголовные дела по статьям 30, 226.1 и 234 Уголовного кодекса России. Двенадцать подозреваемых заключили под стражу, еще двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.