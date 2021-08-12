На Кубани развивают более 400 крупных инвестпроектов общей стоимостью более 2,2 трлн рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил журналистам о росте инвестиционной активности в экономике.

«Сегодня в регионе реализуется более 400 крупных инвестпроектов общей стоимостью свыше 2,2 трлн рублей. В этом году в крае уже завершили реализацию 22 инвестиционных проектов на общую сумму 22,7 млрд рублей, - отметил губернатор. - В результате появилось свыше 500 новых рабочих мест».

В числе самых больших завершенных проектов строительство двух многофункциональных зон дорожного сервиса в Темрюкском районе, винодельческого предприятия в Крымском районе, третья очередь модернизации Павловского сахарного завода, реконструкция молочно-товарной фермы в Гулькевичском районе.

«Мы видим наибольшую активность инвесторов в таких сферах, как транспортировка и хранение, обрабатывающие производства и сельское хозяйство, - пояснил Вениамин Кондратьев. - По сравнению с прошлым годом она заметно выросла, в основном усилиями местных инвесторов и многолетних деловых партнеров региона. Такая положительная динамика говорит о том, что инвесторам в регионе комфортно. В целом по итогам года в экономику края мы рассчитываем привлечь более 530 млрд рублей».

С начала года на Кубани заключили 76 инвестсоглашений на 194,5 млрд рублей с созданием в перспективе порядка 12 тыс. рабочих мест. По данным Краснодарстата по итогам первого квартала 2021 года в экономику региона направили 73,3 млрд рублей инвестиций в основной капитал с темпом роста 102,4% к уровню аналогичного периода прошлого года. Это выше, чем в целом по РФ. По общему объему инвестиций Кубань входит в число регионов-лидеров в стране, а в ЮФО на протяжении многих лет уверенно удерживает первенство.

Обратим внимание, что в крае осуществляется сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Сейчас реализуются порядка 50 мер господдержки для инвесторов, в том числе субсидии, гранты и займы. В целом ежегодно Краснодарский край оказывает финансовых мер господдержки (в том числе косвенных) на сумму порядка 25 млрд рублей.