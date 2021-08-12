Четыре человека погибли при наводнении на севере Турции Фото: REUTERS

Четыре человека погибли при наводнении, возникшем из-за продолжительных сильных дождей в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции. Еще один местный житель после наводнения пропал без вести. Об этом в четверг, 12 августа, сообщило местное управление по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствиям.

- При наводнении в Кастамону на севере страны погибли по меньшей мере четыре человека, один пропал без вести в Бартыне. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия, - говорится в сообщении.

Как писал ранее сайт kp.ru, за несколько минувших дней более 65 человек погибли из-за масштабных лесных пожаров на территории Алжира. Власти страны объявили трехдневный траур по погибшим. Среди жертв возгораний не менее 28 алжирских солдат, которые помогли спасать людей из огня.