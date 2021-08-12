Аналитики: осенью россиянам станет сложнее взять потребительский кредит Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С октября ЦБ вводит правила, которые ужесточат выдачу потребительских кредитов. В ведомстве признают, что россияне слишком обросли долгами.

С 1 июля 2020 по 1 июля 2021 года россияне набрали кредитов на сумму 4,06 трлн.рублей. из них за первое полугодие текущего года - 2,3 трлн.руб. В итоге общая суммарная задолженность перед банками составляет 24 трлн рублей.

В каждом третьем кредите у заемщика уходит на погашение долга 80% дохода. А в каждом пятом случае — все 100%. В ведомстве отмечают, что предельная долговая нагрузка рассчитывается исходя из средней зарплаты по региону, а банки часто берут в расчет неофициальные доходы заемщиков.

Учитывая экономические показатели, в ЦБ намерены ужесточить правила выдачи потребительских займов. И это, по мнению экспертов, скорректирует поведение банков.

- Ускоренный рост необеспеченного потребительского кредитования, не поддерживаемый соразмерным повышением доходов населения и притоком новых заемщиков, в сочетании со снижением стандартов кредитования приводит к накоплению банками рисков, а также к увеличению долговой нагрузки населения, - пояснили "Известиям" в ЦБ.

Либо кредитным учреждениям придется увеличивать резервы по таким займам, либо внимательно следить за долговой нагрузкой на заемщиков.

- Получить кредит малообеспеченным заемщикам станет проблематичнее и дороже, - полагает Екатерина Безсмертная, декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ,

С 1 августа в ЦБ ужесточили правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом - от 10 до 20%. Теперь банки должны оставлять большие резервы под такие кредиты. В итоге, полагают эксперты, это приведет в тому, что взять ипотеку станет сложнее. Но при этом заемщики станут лучше справляться со своими обязательствами, сообщает 5-tv.ru.