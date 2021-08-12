Близ острова Милос затонуло туристическое судно с 18 пассажирами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Туристическое судно с 18 пассажирами затонуло в Греции, близ острова Милос в Эгейском море. Об этом сообщает местный телеканал ERT1.

ЧП произошло в 16 морских милях к северо-западу от Милоса, в районе дует ветер силой 4-5 баллов по шкале Бофорта. Тип судна пока не определили. Скорее всего, это яхта или же парусное судно.

В настоящее время люди находятся в воде, началась масштабная операция по их спасению. К месту происшествия выдвинулись катера береговой охраны, рыбацкие суда, а также вылетели два вертолета ВВС и ВМС Греции.

Ранее, 29 июля, у берегов Крыма районе мыса Фиолент перевернулся катер с 10 туристами. Причиной происшествия стало обычное любопытство отдыхающих. Они увидели большую медузу и вскочили на ноги, чтобы ее рассмотреть. Из-за резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге все 10 человек оказались в воде, благо никто из ни не пострадал.