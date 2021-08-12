В России обновлен максимум по числу смертей от коронавируса за сутки

В России обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За последние сутки в России зафиксировали 808 смертей от коронавируса. Это максимум с начала пандемии. Наибольшее число умерших в Москве - 56. Затем идет Санкт-Петербург (48) и Краснодарский край (32).
За все время пандемии от COVID-19 скончались 168 049 человек, сообщает Оперштаб.
Предыдущий максимум зафиксировали накануне, 11 августа. Тогда в четвертый раз был повторен рекорд по суточной смертности от COVID-19 - скончались 799 человек.
При этом за последние сутки полностью выздоровели 20 195 человек, а за все время пандемии - 5 828 972.
Ранее главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о том, что здравоохранение России в целом готово к потенциально новой волне пандемии. По его словам, новый всплеск может произойти в сентябре этого года. Будет он или нет, во много зависит от населения государства, гражданской позиции и отношения к вакцинации.