В России обновлен максимум по числу смертей от коронавируса за сутки

В России обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в России зафиксировали 808 смертей от коронавируса. Это максимум с начала пандемии. Наибольшее число умерших в Москве - 56. Затем идет Санкт-Петербург (48) и Краснодарский край (32).

За все время пандемии от COVID-19 скончались 168 049 человек, сообщает Оперштаб.

Предыдущий максимум зафиксировали накануне, 11 августа. Тогда в четвертый раз был повторен рекорд по суточной смертности от COVID-19 - скончались 799 человек.

При этом за последние сутки полностью выздоровели 20 195 человек, а за все время пандемии - 5 828 972.

Ранее главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о том, что здравоохранение России в целом готово к потенциально новой волне пандемии. По его словам, новый всплеск может произойти в сентябре этого года. Будет он или нет, во много зависит от населения государства, гражданской позиции и отношения к вакцинации.