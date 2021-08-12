Депутат Бессараб прокомментировала предложение заморозить цены на цветы в преддверии 1 сентября

В Госдуме прокомментировали предложение заморозить цены на цветы перед 1 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение ввести в России практику заморозки цен пере 1 сентября. Политик отметила, что пока ей сложно представить, как можно реализовать такую инициативу.

«Я пока с трудом себе представляю, каким образом этого удастся достичь, потому что рынок сегодня — это свободная торговля, свободная конкуренция и, конечно, традиционно в этот день повышаются цены, так было всегда», — цитирует депутата RT.

При этом Бессараб добавила, что если инициативу все же получится реализовать, россияне будут рады такому нововведению.

«Именно в этот день мы все с удовольствием дарим нашим педагогам цветы и, конечно, обидно, что российские домохозяйства переплачивают за эту приятную обязанность подарить своему педагогу цветы», — отметила политик.

Ранее с предложением замораживать цены на цветы в преддверии 1 сентября выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил рассмотреть идею ежегодной заморозки цен на цветы перед 1 сентября. Он напомнил, что из-за ажиотажа многие продавцы могут поднимать цены на букеты в несколько раз, передает Москва 24.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом Минобрнауки дал рекомендации пускать на очные занятия в этом году только привитых или переболевших студентов, а остальных оставить на дистанционном формате обучения, передает телеканал «360».