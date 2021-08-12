Посол России вызван в МИД Ирана из-за неоднозначной фотографии

Посол РФ в Тегеране Леван Джагарян был приглашен в министерство иностранных дел Ирана. Фото: Твиттер посольства России в Иране

Российский посол в Иране Леван Джагарян был приглашен в министерство иностранных дел республики из-за публикации в сети фотографии с британским послом Саймоном Шерклиффом на фоне исторического здания посольства в Тегеране. Об этом в четверг, 12 августа, сообщила пресс-служба посольства России.

- Сегодня посол России был приглашен в МИД Ирана по поводу возникшей неоднозначной реакции иранской общественности на фото Джагаряна вместе с Шерклиффом на фоне российского посольства в Тегеране, - говорится в сообщении.

Иранская сторона посчитала, что данная фотография отсылает к Тегеранской конференции 1943 года.

Иран обидело фото российского и британского послов, отсылающее к исторической Тегеранской конференции "большой тройки" 1943 года Фото: EAST NEWS

Накануне российский посол встретился с новым послом Британии в Тегеране. Встреча прошла на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году. На данной конференции были намечены контуры послевоенной Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.

Снимок быстро вызвал волну критики со стороны политиков Ирана. Глава местного МИД назвал фото «крайне неуместным», а глава парламента Ирана указал на необходимость «решительного дипломатического ответа» на этот «инцидент. Посольство России уверило, что публикация не делалась с «антииранским» посылом: посол не собирался никого оскорблять, а единственный смысл вызвавшего скандал снимка - отдать дань совместным усилиям союзных государств в борьбе против нацизма.

Надо отметить, что Тегеран весьма болезненно относится к периодам истории, которые связаны с нахождением на своей территории войск иностранных государств. Так, в годы Второй мировой войны присутствие войск СССР и Британии на иранской территории связано с опасениями союзных стран по поводу наращивания Ираном связей с Берлином. Из-за этого летом 1941 года провели операцию, введя свои войска и установив контроль над различными частями государства.