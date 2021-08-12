Россияне стали чаще брать кредиты ради отдыха в Турции

Россияне, отдыхающие в кредит, чаще выбирают пятизвездочные отели Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Россияне, отдыхающие в кредит, чаще всего выбирают пятизвездочные отели. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса ЮMoney, проведенного с июня 2020 года по июнь 2021 года.

«Среди тех, кто выбрал отдых в кредит, выросло число клиентов, которые отдыхали в отелях категории «пять звезд» (42% покупок). Также россияне платили в кредит за отели «четыре звезды» (25%) и «три звезды» (23%). При этом 69% покупок — номера «Стандарт», 8% — полулюкс, 6% — делюкс», - приводит данные аналитиков Газета.ru.

Среди направлений, куда россияне отправляются на взятые взаймы деньги, лидирует Турция. Также путешественники берут кредиты радио поездок по России или отдыха в Танзании.

«Топ курортов в кредит в 2021 году возглавило Имеретинское побережье (14% оплат). Также среди самых популярных направлений — турецкие курорты Анталья (13%) и Чолаклы (10%)», — отмечают эксперты.

Кроме того в десятке лидеров оказали ОАЭ, Куба, Египет, Абхазия, Кипр, Мальдивы и Мексика.

Напомним, ранее российские звезды пожаловались на подорожавшие путевки. Эвелина Бледенс и Анна Семинович признались, что отдыхать на зарубежных курортах сейчас очень накладно, передает телеканал «360».