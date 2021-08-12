Авиаэксперт назвал «чудом» спасение восьми пассажиров после крушения Ми-8

Авиаэксперт прокомментировал спасение пассажиров Ми-8 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спасение восьми пассажиров вертолета Ми-8, упавшего в Курильское озеро на Камчатке, можно назвать «чудом», Такое мнение выразил специалист в области безопасности полетов Алексей Власов, комментируя ситуацию, когда людям пришлось самостоятельно всплывать на поверхность с глубины девяти метров.

«То, что они выплыли с такой глубины, — это просто чудо. Летчики проходят специальную подготовку, когда фюзеляж опускается на определенную глубину, и в тренировочной режиме они пытаются оттуда выплыть. Это очень сложно даже профессионалам — чего говорить о неподготовленных пассажирах», — цитирует авиаэксперта Газета.ru.

Власов предположил, что рамка задних дверей самостоятельно открылась под напором воды, что и помогло людям спастись.

Вертолет Ми-8 с 13 туристами на борту и тремя членами экипажа упал в озеро на Камчатке. Восемь человек смогли спастись и самостоятельно выплыть на поверхность. В момент крушения все они находились в хвостовой части воздушного судна.

Остальных пассажиров до их пор ищут спасатели, водолазы и военные. На месте крушения проводятся масштабные работы, передает телеканал «360».

Добавим, заместитель директора авиакомпании «Витязь Аэро» Дмитрий Черных прокомментировал аварию и заявил, что поломка вертолета вряд ли года быть причиной аварии. Воздушное судно находилось в исправном состоянии, в 2020 году вертолет прошел капитальный ремонт. Также эксперт добавил, что не сомневается и в компетенции пилота.

«В его компетенции пока не сомневаемся. Что там случилось, пока не знаем», — цитирует директора RT.