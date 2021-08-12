Шойгу: тяжелая политическая и экономическая ситуация в 1990-х годах не должна повториться Фото: Министерство обороны РФ

Тяжелые политическая и экономическая ситуации в 1990-х годах, через которые прошла страна, не должны повториться. В настоящее время России требуется динамичное и поступательное развитие. Об этом в четверг, 12 августа, заявил министр обороны государства Сергей Шойгу во время встречи со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

- Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого мы все живем и работаем. В 1990-х я занимался аналогичной партийной работой, когда наше государство находилось в крайне тяжелой ситуации. Экономика тогда стагнировала, доверие к власти страны падало. Компания была очень тяжелой, пришлось побывать в 59 регионах за 60 суток, - рассказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу отметил, что Россия с той поры поменялась кардинально, и выразил благодарность за доверие на нынешнем этапе государственного строительства возглавить партийные списки на выборах.

В то же время министр обороны России отметил, что в сравнении с 1990-ми годами ответственность кратно возросла, поскольку власти «помимо того, что планируют сделать, отвечают и за то, что уже сделано».