Хозяину квартиры, где скрывались сбежавшие из ИВС в Истре уголовники, стало плохо с сердцем Фото: Архив "КП"

Стали известные новые подробности побега задержанных из ИВС в Истре. Спустя почти неделю силовикам удалось задержать двоих из пяти сбежавших заключенных – это 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Они скрывались в Подольске у супружеской пары, приехавшей в Россию из Молдавии.

Молдаване приютили земляков и скрывали из от полицейских, но бдительные соседи все же смогли заменить посторонних и сообщили в полицию.

Как стало известно сайту mk.ru, Николай вместе с женой снял жилье в 2017 году у отставного подполковника сухопутных войск. Военнослужащий живет в Вольске Саратовской области, а «двушку» в Подмосковье, полученную в 2009 году, сдает.

Жили арендаторы жилья тихо и не доставляли никаких хлопот хозяевам. В последний раз они приезжали проверить состояние своей квартиры осенью 2020 года.

- Николай с женой оставили хорошее впечатление. В квартире овощные-ягодные «закрутки» под кроватями, чистота. Я хотела квартиру продавать, но они давно там жили, проблем не доставляли, поэтому передумала, - рассказывает супруга военнослужащего.

Новости о визите силовиков стали для владельцев жилплощади настоящим шоком. Отставному полковнику даже стало плохо с сердцем, мужчина в прошлом году перенес серьезную операцию по поводу онкологии головного мозга и еще не восстановился до конца.

Собеседница издания собирается в ближайшее время приехать в Подмосковье, не исключает, что ей придется общаться с полицейскими. Квартиросъемщик, который казался женщине ответственным и законопослушным, перестал отвечать на звонки.

- Мужчина занимался строительством в Серпухове. Был принципиальным и ответственным, всегда в срок оплачивал коммунальные услуги, решал все бытовые вопросы, - говорит хозяйка недвижимости.

У старшего по дому, тоже военного в отставке, никогда не возникало вопросов к приезжим. Жили они тихо, не устраивали гулянок и пьянок, только курили на балконе.

Напомним, заключенные сбежали из ИВС 6 августа. Этому поспособствовала халатность сотрудников ИВС. Среди беглецов Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владевшего "Мясной империей" Владимира Маругова.

Сейчас в бегах кроме него находятся Александр Бутнару и Николай Тетеря.