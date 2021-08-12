ОПЕК назвала Россию и Китай основными драйверами роста добычи нефти в мире Фото: REUTERS

Рост мирового спроса на нефть в текущем 2021 году составит шесть миллионов баррелей в сутки, оценка по сравнению с июльской не изменилась. Об этом в четверг, 12 августа, говорится в августовском отчете ОПЕК.

В целом в этом году спрос на нефть восстановится до 96,6 миллиона баррелей в день. Специалисты организации также сохранили оценку восстановления спроса и на 2022 год в объеме 3,3 баррелей. По информации экспертов, глобальный спрос на нефть перешагнет отметку в 100 миллионов баррелей за одни сутки только во второй половине следующего года.

ОПЕК также повысила прогнозы роста поставок нефти от стран «не ОПЕК» на 2021 и 2022 годы. Такое решение связано с восстановлением производства нефти. Кроме того, рост добычи ускорится в Канаде, Китае, США, Норвегии и Бразилии, пишет ТАСС.

В организации в настоящее время ожидают пересмотра прогнозов по добыче топлива в Соединенных Штатах и Канаде. При этом основными драйверами роста добычи нефти эксперты ОПЕК называют Канаду, Россию, Китай, США, Норвегию и Бразилию.