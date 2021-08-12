В Госдуме России предложили включить службу в армии в трудовой стаж Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Депутаты от партии «Единая Россия» и сенаторы-единороссы внесли в Государственную думу страны проект закона, в соответствии с которым срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж для досрочного выхода россиян на пенсию. Об этом в четверг, 12 августа, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале партии.

Один из авторов инициативы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что период службы в российской армии должен оцениваться не ниже обычной работы.

- Из-за высокой значимости для государства и общества в целом служба в армии не должна оцениваться ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию. Это было бы справедливо, - подчеркнул он.

В случае принятия данный закон о включении службы в армии в трудовой стаж вступит в силу с 1 января следующего 2022 года. В настоящее время правом досрочного выхода на пенсию обладают мужчины с трудовым стажем не менее 42 лет и женщины со стажем не менее 37 лет. Учитывают только периоды работы и нахождения на больничном.