Финансовый эксперт назвал препятствия для дальнейшего укрепления рубля

В начале августа российская валюта отыграла потери предыдущего месяца Фото: Мария ЛЕНЦ

Начало августа было удачным для российской валюты. Она укрепилась до 72,7 за доллар, отыграв потери за предыдущий месяц. Скорее всего, до конца месяца рубль сохранит свои позиции, но укрепляться сильнее не будет.

Центробанки многих крупных государств настроились на политику монетарного ужесточения, и том числе ФРС США. В США постепенно переходят к сворачиванию нулевых ставок, безработица в стране постепенно снижается, сейчас показатели приблизились к уровню весны 2020 года.

- Динамика доходностей гособлигаций США и самого доллара на мировом рынке говорят о высоких ожиданиях участников биржевого процесса. На таком фоне валюты развивающихся экономик рискуют ослабнуть, - отмечает в беседе с "Российской газетой" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Осень для рубля отметится снижением до 74,5 за доллар, зато вторая половина августа будет достаточно стабильной.

- Первая декада августа в целом сложилась благоприятно для рубля. И хотя рубль не достиг, как ожидалось, значений 72 — 72,5 за доллар и 86 — 86,5 за евро, в целом он был достаточно стабилен, — сообщил «Свободной прессе» доцент экономического факультета РУДН Владимир Григорьев.