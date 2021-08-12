Астроном рассказала, где лучше всего наблюдать звездопад Персеиды

В ночь на 13 августа придется пик метеоритного потока Песеиды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на пятницу, 13 августа, жители Москвы и Московской области смогут наблюдать настоящий звездопад. Метеоритный поток Персеиды виден невооруженным глазом примерно с середины июля и почти до конца августа, а вот пик звездопада в этом году приходится как раз на ближайшую ночь.

Старший методист Московского планетария Елена Илющенко рассказала, что лучше всего пролетающие звезды можно рассмотреть, если отъехать от населенных пунктов километров на 30. Иначе световая завеса не позволит увидеть и половины метеоритов.

При ясной погоде вдали от города можно будет наблюдать до 110 метеоров в час, передает 5-tv.ru.

Как рассказал астроном Артем Новичонок, «падающими звездами» принято называть осколки кометы Свифта – Таттла, пролетающие мимо Земли.

«Метеоры отличаются от метеоритов тем, что они не достигают земной поверхности. В движении они одинаково яркие, но при этом метеоры не несут в себе опасности для людей. Сам же «астрономический перформанс» происходит по одной простой причине – орбиты кометы Свифта – Таттла и нашей планеты практически совпадают», - цитирует астронома интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отметим, лучше всего метеоритный поток будет виден жителям столичного региона после 23:00 12 августа. Ожидается, что каждую минуту в небе будет пролетать по 1-2 метеорита, передает РИАМО.