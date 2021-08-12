На Вологодчине вручат награды приемным родителям и одиноким отцам

Награду учредили на Вологодчине в мае этого года по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» и при поддержке губернатора Олега Кувшинникова.

«Сохранение кровной семьи и приоритет семейного воспитания ребят, утративших родительское попечение – это главный вектор Десятилетия детства, национальных проектов в сферах демографии, образования, здравоохранения, – подчеркнула заместитель губернатора Вологодской области Лариса Каманина. – Добавлю, что в Вологодской области проживают 2550 замещающих семей».

Награждать будут как приемных родителей и отцов, в настоящее время имеющих статус многодетных, так и тех, кто ранее принадлежал к этой категории. При этом выдвигается важное требование: каждый ребенок должен воспитываться в семье на протяжении пяти и более лет.

Добавим, что к Почетному знаку выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Первыми почетными знаками «За заслуги в воспитании детей» наградят жителей Усть-Кубинского района Вологодчины.