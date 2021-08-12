Лавров: жаль страны Запада, которые вынуждены подыгрывать пещерным инстинктам власти Украины

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ему жаль страны Запада, которые вынуждены подыгрывать пещерным инстинктам нынешней власти Украины.

Как отметил российского министра, устроившие переворот на Украине в 2014 году, заявили позднее, что «русские никогда не будут думать по-украински, никогда не будут говорить по-украински, никогда не будут чествовать украинских героев, поэтому русских надо изгнать из Крыма». Лавров указал на то, что в то время это казалось пещерным менталитетом, однако несколько недель назад украинский президент Владимир Зеленский повторил те же самые требования.

«Что можно по этому поводу сказать? Если наши западные партнеры вынуждены прятать свое полное осознание реальности за стремлением подыгрывать вот этим пещерным инстинктам нынешней украинской власти, то мне их просто жаль», - заявил глава МИД РФ, указав на то, что они тем самым загоняют себя в угол, «откуда потом будет очень трудно выползать, а выползать все равно придется».

Лавров добавил, что все западные страны прекрасно осознают, что Крым — российский, и только подыгрывают Киеву.

Напомним, Крым вернулся в состав России в результате референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с РФ.