Белорусскую вакцину от коронавируса планируют выпустить в 2023 году

Белорусская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Белорусскую вакцину от коронавируса планируют выпустить в гражданский оборот в 2023 году. Об этом сообщил сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

- Когда мы обговариваем тот или иной шаг, мы сразу оцениваем, каким образом он будет оцениваться в конце 2022 года. Это сжатие временных показателей ни в коей мере не повлияет ни на качество, ни на безопасность, - приводит его слова агентство БелТА.

Министр также напомнил, что разработка препарата проходит в три этапа: лабораторный, опытно-промышленный и промышленный.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что в стране не будет принудительной вакцинации от COVID-19. По его словам, прививки от коронавируса совершенно точно должны быть добровольными.

В июне Лукашенко также говорил о планах подвести белорусскую вакцину к будущему штамму коронавируса.