Китай частично закрыл третий по загруженности порт мира из-за коронавируса у работника

Китай частично закрыл третий по загруженности порт мира из-за случая COVID-19 у работника Фото: REUTERS

Китай частично закрыл третий по загруженности порт мира в городе Нинбо. Причиной стал коронавирус у одного из сотрудников. Все работники, которые контактировали с ним, сейчас находятся на карантине, сообщает Bloomberg.

На данный момент закрыт один контейнерный терминал Мэйшань. На него приходится около 25% всего грузооборота порта. Поэтому приостановка его работы может серьезно сказаться на мировой торговле. К тому же закрытие одного терминала может замедлить отгрузку контейнеров через остальные.

- Произошедшее в порту Нинбо может иметь далеко идущие последствия для торговли в Черную пятницу и праздничные распродажи, - предположил вице-президент по вопросам маркетинга логистического агентства Project44 Джош Бразил.

В конце мая похожая ситуация произошла в провинции Гуандун на юге КНР. Из-за вспышки коронавируса власти были вынуждены закрыть контейнерный терминал Яньтянь в местном порту Шеньчжэнь.