Число погибших при наводнении на севере Турции возросло до 11 человек Фото: REUTERS

По меньшей мере 11 человек стали жертвами наводнений на севере Турции. Об этом в четверг, 12 августа, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики (AFAD).

Как сообщают в ведомстве, 11 человек погибли при наводнении в провинции Кастамону. Поиски одного пропавшего без вести ведутся в провинции Бартын. Уточняется, что сотрудники управления продолжают поисково-спасательные работы в регионе, пострадавшем от ливней.

Ранее, 12 августа, в провинции Кастамону прошла эвакуация жителей. Примерно 300 населенных пунктов остались без электроснабжения, в некоторых районах страны сообщают о перебоях в работе мобильной связи.

Напомним, 11 августа стало известно, что наводнения затронули несколько турецких провинций на севере страны. Изначально сообщалось о четырех жертвах.