Ветеран «Альфы» оценил шансы найти остальных беглецов из ИВС в Истре Фото: Александр ГЛУЗ

Вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа" Алексей Филатов оценил шансы правоохранителей найти заключенных, которые сбежали из ИВС в Истре 6 августа. Среди пяти заключенных был Александр Мавриди, убивший бизнесмена Владимира Маругова.

Подполковник ФСБ в отставке предполагает, что он может скрываться на территории недружественных государств. А со временем сделать пластику, чтобы не быть обнаруженным.

- Во-первых, это необычный человек, а преступник с серьезным прошлым. Он видел много оперативных мероприятий, а потому подкован. Исходя из того, что побег был тщательно спланирован и подготовлен, пути обхода и средства доставки были готовы, место, где он сейчас находится, вероятнее всего, тоже было подготовлено, - отметил Филатов в беседе с Life.ru.

Он уверен, что у Мавриди существует продуманный план и, какие бы вознаграждения не объявляли силовики, найти его не удастся.

- С большой долей вероятности ему удастся скрыться. Я думаю, что если он не будет делать ошибок, то силовикам не за что будет зацепиться, — отметил подполковник.

Собеседник издания полагает, что преступник там, "где его окружают только его соратники". При этом он не контактирует с другими людьми. Филатов допустил, что Маругов готовил побег заранее и позаботился о других документах.

- Он рисковал, понимая, что, наверное, он из зоны уже не выйдет никогда, поэтому и пошёл на преступление — побег, - заключил эксперт.

При этом он допустил, что при должном желании и профессиональной работе имеется вероятность того, что силовики отследят беглеца.

Преступники сбежали из ИВС в начале августа. Поздно ночью сокамерники вскрыли окно для передачи пищи и раскрутили замок.

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